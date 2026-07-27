Un exemple qui fait craindre le pire au Canada

Le projet de train à grande vitesse britannique HS2 vire au désastre financier et logistique, atteignant la somme astronomique de 200 milliards $ pour seulement 220 kilomètres, avec plus de 13 ans de retard.

Écoutez le journaliste de La Presse Philippe Teisceira-Lessard faire le point sur ce fiasco majeur, lundi, à Cantin le matin.

Bien que la facture s'annonce démentielle, les autorités britanniques poursuivent les travaux, car démanteler les structures déjà bâties coûterait presque aussi cher.

Alors que le Canada pilote actuellement son propre projet de train à grande vitesse entre Québec et Windsor via Alto, le fiasco britannique met en lumière d'importants risques de dérapage.