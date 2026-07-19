30 ans depuis le déluge du Saguenay

Il y a trente ans débutait le déluge du Saguenay, un terrible épisode qui a causé la mort de plusieurs personnes, dont deux enfants, Mathieu et Andréa, qui étaient âgés respectivement de 9 et de 7 ans.

Tous les témoins de ce phénomène météo, marqué par 52 heures de précipitations et 260 millimètres de pluie, gardent en mémoire l’image de la petite maison blanche, la seule ayant tenu le coup face aux inondations.

Écoutez l'animateur à KYK Martin-Thomas Côté en discuter dimanche, au micro de l'émission Signé l'été.