Un parcours impressionnant

Dans son tour d'horizon, lundi, Philippe Cantin aborde une touchante histoire racontée par la journaliste Catherine Handfield dans La Presse. Il met en lumière le parcours exceptionnel des sœurs Teodora et Sinziana Dumitra.

Arrivées au Québec en 1994 depuis la Roumanie avec leurs parents ingénieurs — qui n'avaient alors que 1000 $ et quatre valises —, elles sont aujourd'hui toutes deux chirurgiennes oncologues au Centre hospitalier de l'Université McGill (CUSM).

L'animateur souligne le travail acharné des parents pour offrir un avenir meilleur à leurs filles, tout en illustrant la belle complicité qui unit les deux chercheuses et médecins.

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