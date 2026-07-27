Presque en même temps que la campagne provinciale

Le chroniqueur politique Philippe Léger critique vertement le premier ministre Mark Carney pour sa décision de déclencher trois élections partielles fédérales le 31 août prochain, notamment dans la circonscription de Chicoutimi—Le Fjord.

L'analyste y voit une manœuvre électorale partisane et un cynisme politique préoccupant, puisque le scrutin se déroulera en plein début de la campagne électorale provinciale québécoise et durant la rentrée scolaire.

Écoutez Philippe Léger faire le point, lundi matin, à l'émission de Philippe Cantin.

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