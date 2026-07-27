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SOPFEU

Feux de forêt: la situation s'améliore au Québec, mais reste critique en Espagne

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Entendu dans

Cantin le matin

le 27 juillet 2026 07:56

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Feux de forêt: la situation s'améliore au Québec, mais reste critique en Espagne
Un avion-citerne de la SOPFEU / La Presse Canadienne

Même si la situation s'est nettement améliorée dans la province, la vigilance demeure de mise face aux incendies de forêt.

Entretemps, trois avions-citernes ont quitté le Québec à destination de la Colombie-Britannique afin de prêter main-forte dans la lutte contre les feux de forêt qui ravagent l'ouest du Canada. 

Écoutez Stéphane Caron, gestionnaire du service de la prévention et des communications à la SOPFEU, et Romain Chauvet, journaliste établi en Espagne, faire le point sur la situation à l'émission de Philippe Cantin lundi.

Pendant ce temps, la situation demeure catastrophique en Europe, notamment en France et en Espagne, où plus de 325 000 personnes ont dû être évacuées en raison de la progression destructrice des flammes.

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