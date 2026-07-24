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Menaces tarifaires de Donald Trump

Commerce Canada–États-Unis: «On doit rester vigilant» -Dominic LeBlanc

par 98.5

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Entendu dans

Le midi

le 24 juillet 2026 12:58

Avec

Jean-Sébastien Hammal
Jean-Sébastien Hammal
Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin
Commerce Canada–États-Unis: «On doit rester vigilant» -Dominic LeBlanc
Dominic LeBlanc / La Presse Canadienne

Face aux nouvelles menaces de surtaxes douanières agitées par l'administration de Donald Trump, le ministre responsable du Commerce Canada-États-Unis, Dominic Leblanc, assure que le gouvernement canadien aborde la situation avec rigueur, mais sans céder à la panique.

Alors que Washington multiplie les annonces tarifaires, Ottawa privilégie une approche ferme et stratégique afin de négocier une entente favorable aux travailleurs et aux entreprises d'ici.

Écoutez le ministre responsable du Commerce Canada–États-Unis, des Affaires intergouvernementales et de l’Unité de l’économie canadienne, Dominic LeBlanc, faire le point, vendredi, lors de l'émission Le midi.

Concernant le pont Gordie-Howe reliant Windsor à Détroit, M. LeBlanc a clarifié les modalités financières de l'ouvrage.

Bien que l'accord initial prévoie que le Canada perçoive la totalité des péages jusqu'au remboursement des 6,3 milliards de dollars investis, une entente annexe de 15 ans fixe le partage de la moitié des recettes nettes pour soutenir le développement économique local du côté américain.

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