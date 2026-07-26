Chronique réseaux sociaux

Tout l'été, l'animateur Jean-François Baril tend le micro à des finissants de l'École nationale de l'humour pour qu'ils partagent ce qui a attiré leur attention sur les réseaux sociaux.

Cette semaine, c'est le jeune humoriste Julien Leclerc qui se trouve au micro de l'émission Signé l'été. Il revient notamment sur les réactions vives suscitées par une vidéo qu'il a publiée sur Instagram et qui aborde le sujet de la température idéale pour se baigner.

Écoutez le jeune humoriste discuter du débat qu'a suscité sa vidéo, ce dimanche, au micro de Jean-François Baril.

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