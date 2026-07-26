Déclenchement possible d'une partielle dimanche

Le déclenchement potentiel dimanche d'une élection partielle fédérale dans la circonscription de Chicoutimi—Le Fjord, à la suite du départ du conservateur Richard Martel qui occupait son siège depuis 2018, ne fait pas l'unanimité au sein de la sphère politique.

En effet, ce vote qui pourrait se tenir dès le 31 août selon le chroniqueur politique Philippe Léger, suscite de vives critiques de la part du chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet.

Écoutez la journaliste Lucie Besse Razac brosser le portrait de la situation lors de sa revue de presse au micro de l'animateur Jean-François Baril.