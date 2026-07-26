Déclenchement possible d'une partielle dimanche

Le déclenchement potentiel dimanche d'une élection partielle fédérale dans la circonscription de Chicoutimi—Le Fjord, à la suite du départ du conservateur Richard Martel qui occupait son siège depuis 2018, ne fait pas l'unanimité au sein de la sphère politique.
En effet, ce vote qui pourrait se tenir dès le 31 août selon le chroniqueur politique Philippe Léger, suscite de vives critiques de la part du chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet.
Écoutez la journaliste Lucie Besse Razac brosser le portrait de la situation lors de sa revue de presse au micro de l'animateur Jean-François Baril.
«Il a dit sur son compte X que le déclenchement des élections aujourd’hui serait "invraisemblable" et "maladroit" de la part de Mark Carney et que les Québécois préféreraient que ce soit après les élections provinciales. Et ce n’est pas le seul siège vacant. Plusieurs députés ont annoncé leur départ au cours des derniers mois en Colombie-Britannique, en Ontario et au Québec, avec le départ de Steven Guilbeault. Deux sièges seront aussi à combler en raison du passage d'Alexandre Boulerice et de Simon-Pierre Savard-Tremblay au provincial. »
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