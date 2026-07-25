Chronique politique

Les négociations sur le renouvellement du contrat de Churchill Falls ravivent le débat sur les frontières entre le Québec et Terre-Neuve.

Le chroniqueur politique Patrick Déry profite de son micro samedi, à l'émission Signé l'été, pour critiquer la récupération politique de ce dossier par le Parti québécois.

Le chroniqueur rappelle que la frontière fixée en 1927 par le Conseil privé de Londres ne constitue pas une «décision judiciaire imposée» au Québec, mais bien le résultat d'un arbitrage accepté par les parties, dont les conclusions ont été confirmées par d'imposantes commissions d'étude ultérieures.

Écoutez le chroniqueur Patrick Déry analyser la position du Parti québécois, ce samedi matin, à l'émission de Jean-François Baril.