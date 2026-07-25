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Chronique politique

Litige du Labrador : Patrick Déry remet en question la stratégie du PQ

par 98.5

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Entendu dans

Signé l'été

le 25 juillet 2026 09:24

Avec

Jean-François Baril
Jean-François Baril
Patrick Déry
Patrick Déry
Litige du Labrador : Patrick Déry remet en question la stratégie du PQ
Patrick Déry / Cogeco Média

Les négociations sur le renouvellement du contrat de Churchill Falls ravivent le débat sur les frontières entre le Québec et Terre-Neuve.

Le chroniqueur politique Patrick Déry profite de son micro samedi, à l'émission Signé l'été, pour critiquer la récupération politique de ce dossier par le Parti québécois.

Le chroniqueur rappelle que la frontière fixée en 1927 par le Conseil privé de Londres ne constitue pas une «décision judiciaire imposée» au Québec, mais bien le résultat d'un arbitrage accepté par les parties, dont les conclusions ont été confirmées par d'imposantes commissions d'étude ultérieures.

Écoutez le chroniqueur Patrick Déry analyser la position du Parti québécois, ce samedi matin, à l'émission de Jean-François Baril.

«Paul St-Pierre Plamondon, c'était vraiment l'adulte dans la pièce quand il est arrivé. Il faisait appel à notre intelligence, il s'exprimait calmement. Et là, je ne sais pas si c'est une cause ou un effet, mais quand ça a commencé à plafonner, il a commencé à être un peu plus agressif. J'ai beaucoup d'amis qui sont très souverainistes puis qui disent que c'est assez agressif et que ce n'est pas forcément ce qu'ils veulent.»

Patrick Déry

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