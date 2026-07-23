Pour la première fois depuis 2017, les grands voiliers sont de retour au port de Québec à l'occasion de la septième édition du Rendez-vous naval.
Cet événement rassembleur invite le public à monter à bord de navires majestueux venus de cinq pays, dont le célèbre Amerigo Vespucci, souvent considéré comme le plus beau voilier du monde.
Écoutez Marc-Olivier D'Amours, directeur général du Rendez-vous naval de Québec, discuter de l'évènement, jeudi, au micro de l'animatrice Catherine Brisson.
«C'est une occasion d'aller parler aux marins, fraterniser avec d'autres cultures et vraiment une occasion en or de comprendre la vie en mer, une traversée de l'océan avec ces beaux bateaux d'époque.»