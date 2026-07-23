Pour la première fois depuis 2017, les grands voiliers sont de retour au port de Québec à l'occasion de la septième édition du Rendez-vous naval.

Cet événement rassembleur invite le public à monter à bord de navires majestueux venus de cinq pays, dont le célèbre Amerigo Vespucci, souvent considéré comme le plus beau voilier du monde.

Écoutez Marc-Olivier D'Amours, directeur général du Rendez-vous naval de Québec, discuter de l'évènement, jeudi, au micro de l'animatrice Catherine Brisson.