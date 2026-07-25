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Actualité sportive

Désistements à l'OBN: Valérie Tétreault souhaite des règles plus strictes

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Signé l'été

le 25 juillet 2026 10:45

Avec

Jean-François Baril
Jean-François Baril
Daphnée Malboeuf
Daphnée Malboeuf
Désistements à l'OBN: Valérie Tétreault souhaite des règles plus strictes
En raison des retraits de grandes vedettes du tennis masculin, comme Jannik Sinner et Novak Djokovic, les organisateurs de l'Omnium Banque Nationale de Montréal tentent d'intervenir pour protéger le prestige de leur tournoi et l'expérience des amateurs. / Christopher Katsarov / La Presse canadienne

En raison des retraits de grandes vedettes du tennis masculin, comme Jannik Sinner et Novak Djokovic, les organisateurs de l'Omnium Banque Nationale de Montréal tentent d'intervenir pour protéger le prestige de leur tournoi et l'expérience des amateurs. 

La directrice du tournoi, Valérie Tétreault, ainsi que Tennis Canada ont entamé des discussions avec l'ATP dans le but d'imposer des règles plus strictes. Certaines idées, comme empêcher un joueur de manquer le même tournoi deux années consécutives, ont été évoquées. 

Écoutez la chroniqueuse sportive Daphnée Malboeuf faire le point sur la situation à l'Omnium Banque Nationale, samedi, au micro de l'animateur Jean-François Baril.

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