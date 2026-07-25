Actualité sportive

En raison des retraits de grandes vedettes du tennis masculin, comme Jannik Sinner et Novak Djokovic, les organisateurs de l'Omnium Banque Nationale de Montréal tentent d'intervenir pour protéger le prestige de leur tournoi et l'expérience des amateurs.

La directrice du tournoi, Valérie Tétreault, ainsi que Tennis Canada ont entamé des discussions avec l'ATP dans le but d'imposer des règles plus strictes. Certaines idées, comme empêcher un joueur de manquer le même tournoi deux années consécutives, ont été évoquées.

Écoutez la chroniqueuse sportive Daphnée Malboeuf faire le point sur la situation à l'Omnium Banque Nationale, samedi, au micro de l'animateur Jean-François Baril.