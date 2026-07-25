Propriétaire du célèbre Barber Shop Manic depuis 67 ans, Domenico Perazzino, alias Menick, était le barbier officiel des Jeux olympiques de 1976, à Montréal, qui soulignent leur 50ᵉ anniversaire.

Écoutez celui connu comme le barbier des sportifs témoigner de son expérience à cet évènement d'envergure, samedi, au micro de l'animateur Jean-François Baril.