Propriétaire du célèbre Barber Shop Manic depuis 67 ans, Domenico Perazzino, alias Menick, était le barbier officiel des Jeux olympiques de 1976, à Montréal, qui soulignent leur 50ᵉ anniversaire.
Écoutez celui connu comme le barbier des sportifs témoigner de son expérience à cet évènement d'envergure, samedi, au micro de l'animateur Jean-François Baril.
«Le maire du Village olympique de Montréal en 1976, monsieur Yvan Dubois, était un de mes clients. Donc, j'ai dit à monsieur Dubois : il faut absolument que ça soit moi le barbier des Jeux. Et il a travaillé fort là-dessus. Puis, en fin de compte, j'ai réussi à avoir le salon.»
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