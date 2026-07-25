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Barbier officiel des Jeux olympiques de 1976

«J'ai dit à monsieur Dubois: il faut absolument que ça soit moi» -Ménick

par 98.5

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Entendu dans

Signé l'été

le 25 juillet 2026 10:15

Avec

Jean-François Baril
Jean-François Baril
«J'ai dit à monsieur Dubois: il faut absolument que ça soit moi» -Ménick
Propriétaire du célèbre Barber Shop Manic depuis 67 ans, Domenico Perazzino, alias Ménick, était le barbier officiel des Jeux olympiques de 1976, à Montréal, qui soulignent leur 50ᵉ anniversaire. / Christopher Katsarov / La Presse canadienne

Propriétaire du célèbre Barber Shop Manic depuis 67 ans, Domenico Perazzino, alias Menick, était le barbier officiel des Jeux olympiques de 1976, à Montréal, qui soulignent leur 50ᵉ anniversaire.

Écoutez celui connu comme le barbier des sportifs témoigner de son expérience à cet évènement d'envergure, samedi, au micro de l'animateur Jean-François Baril.

«Le maire du Village olympique de Montréal en 1976, monsieur Yvan Dubois, était un de mes clients. Donc, j'ai dit à monsieur Dubois : il faut absolument que ça soit moi le barbier des Jeux. Et il a travaillé fort là-dessus. Puis, en fin de compte, j'ai réussi à avoir le salon.»

Ménick

Autre sujet: 

  • Sa passion pour son métier, toujours bien vivante
  • La diminution des conversations avec l'arrivée des cellulaires

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