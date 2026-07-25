L'équipe prête à affronter l'Inter Miami

Après un match exigeant contre Nashville, le CF Montréal s'apprête à faire face à un défi de taille en affrontant l'Inter Miami, deuxième meilleure formation de l'Association de l'Est de la MLS

Même si le célèbre Lionel Messi sera absent pour prendre du repos à la suite du mondial, l'équipe montréalaise devra redoubler d'efforts et corriger ses ratés offensifs pour l'emporter devant ses partisans.

Écoutez la chroniqueuse sportive Daphnée Malboeuf aborder le sujet samedi, au micro de l'animateur Jean-François Baril.