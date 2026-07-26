Face à la hausse marquée du coût de la vie et des denrées en épicerie, l'organisme Les Complices alimentaires propose une solution novatrice en Montérégie-Ouest.

L'initiative vise à récupérer les surplus et les fruits et légumes « déclassés » auprès des producteurs maraîchers locaux pour les transformer et les revendre à tarification variable dans 20 points de vente non traditionnels, comme des bibliothèques ou des bureaux de poste.

Écoutez Nathalie Collin, directrice générale des Complices alimentaires, discuter de cette initiative, dimanche, au micro de l'animateur Jean-François Baril.