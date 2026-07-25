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Policier du SPS récemment arrêté

Accusé de violence envers une femme: Matthieu Béliveau libéré sous conditions

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Entendu dans

Signé l'été

le 25 juillet 2026 09:03

Avec

Catherine St-Laurent
Catherine St-Laurent
Marc Toussaint
Marc Toussaint

et autres

Accusé de violence envers une femme: Matthieu Béliveau libéré sous conditions
Marc Toussaint / Cogeco Média

Arrêté récemment, un policier du Service de police de Sherbrooke (SPS), Matthieu Béliveau, fait face à des accusations de voies de fait graves, de séquestration et de violence à l'endroit d'une femme et d'une personne mineure.

Pour garantir la transparence des procédures, l'enquête a été confiée à la Sûreté du Québec, et un procureur de l'extérieur du district a été désigné. L'accusé de 41 ans est demeuré détenu le temps de procéder à une évaluation et a par la suite été libéré sous de strictes conditions, incluant le port d'un bracelet antirapprochement pour assurer la sécurité des victimes.

Écoutez le journaliste en Estrie Marc Toussaint faire le point, samedi matin, au micro de l'animateur Jean-François Baril.

Autre sujet abordé :

  • Branle-bas de combat autour d'un obus près du port Saint-François.

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