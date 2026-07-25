Téléphone cellulaire

En cette période estivale, plusieurs personnes tentent de limiter leur temps d'écran pour passer du temps de qualité en famille et entre amis. Pourtant, se détacher du téléphone, cet outil de travail et moyen de communication clé, n'est pas toujours si simple.

C'est le sujet qu'aborde la chroniqueuse Maude Goyer en évoquant de récentes données selon lesquelles les Québécois passent en moyenne 3 h 41 par jour uniquement sur les réseaux sociaux. Ce temps grimpe jusqu'à cinq heures quotidiennes si l'on inclut les courriels et les textos.

Écoutez la chroniqueuse Maude Goyer en discuter samedi, au micro de l'animateur Jean-François Baril.