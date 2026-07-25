Chronique culturelle

Le spectacle Bigger & Weirder Tour du chanteur et humoriste Weird Al Yankovic est très attendu samedi, à la Place des Festivals, dans le cadre du festival Juste pour rire.
Écoutez la chroniqueuse Marjorie Vallée en discuter samedi, lors de son passage au micro de l'animateur Jean-François Baril.
«Tout un personnage de ce Weird Al Jankovic. Il a eu cinq prix Grammy et c'est l'un des seuls artistes à figurer dans le top 40 du Billboard Hot 100 sur quatre décennies consécutives. Les autres, c'est Michael Jackson et Madonna. Donc c'est un phénomène en soi, un spectacle très attendu.»