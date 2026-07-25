 Aller au contenu
Chronique culturelle

Weird Al Yankovic à Juste pour rire: «Un spectacle très attendu»

par 98.5

0:00
2:33

Entendu dans

Signé l'été

le 25 juillet 2026 09:50

Avec

Jean-François Baril
Jean-François Baril
Marjorie Vallée
Marjorie Vallée
Weird Al Yankovic à Juste pour rire: «Un spectacle très attendu»
Le spectacle Bigger & Weirder Tour du chanteur et humoriste Weird Al Yankovic est très attendu samedi à la Place des Festivals, à Montréal, dans le cadre du Festival Juste pour rire. / Evan Agostini/Invision/AP / Invision

Le spectacle Bigger & Weirder Tour du chanteur et humoriste Weird Al Yankovic est très attendu samedi, à la Place des Festivals, dans le cadre du festival Juste pour rire.

Écoutez la chroniqueuse Marjorie Vallée en discuter samedi, lors de son passage au micro de l'animateur Jean-François Baril.

«Tout un personnage de ce Weird Al Jankovic. Il a eu cinq prix Grammy et c'est l'un des seuls artistes à figurer dans le top 40 du Billboard Hot 100 sur quatre décennies consécutives. Les autres, c'est Michael Jackson et Madonna. Donc c'est un phénomène en soi, un spectacle très attendu.»

Marjorie Vallée

Vous aimerez aussi

Décès d'Oliver Jones: le Québec perd une légende du jazz
Cantin le matin
Décès d'Oliver Jones: le Québec perd une légende du jazz
0:00
22:56
Le festival «Haïti en folie» célèbre ses 20 ans à Montréal
Cantin le matin
Le festival «Haïti en folie» célèbre ses 20 ans à Montréal
0:00
8:53
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Signé l'été

Voir tout
Désistements à l'OBN: Valérie Tétreault souhaite des règles plus strictes
Rattrapage
Actualité sportive
Désistements à l'OBN: Valérie Tétreault souhaite des règles plus strictes
«J'ai dit à monsieur Dubois: il faut absolument que ça soit moi» -Ménick
Rattrapage
Barbier officiel des Jeux olympiques de 1976
«J'ai dit à monsieur Dubois: il faut absolument que ça soit moi» -Ménick
«Cette laisse numérique, ce n’est pas bon pour nous et nos relations»
Rattrapage
Téléphone cellulaire
«Cette laisse numérique, ce n’est pas bon pour nous et nos relations»
«Le CF Montréal veut saisir l'occasion de mettre en place certaines choses»
Rattrapage
L'équipe prête à affronter l'Inter Miami
«Le CF Montréal veut saisir l'occasion de mettre en place certaines choses»
«La machine est vraiment en train de nous dépasser» -Steve Waterhouse
Rattrapage
ChatGPT 5.6 capable de contourner des protections
«La machine est vraiment en train de nous dépasser» -Steve Waterhouse
Litige du Labrador : Patrick Déry remet en question la stratégie du PQ
Rattrapage
Chronique politique
Litige du Labrador : Patrick Déry remet en question la stratégie du PQ
Accusé de violence envers une femme: Matthieu Béliveau libéré sous conditions
Rattrapage
Policier du SPS récemment arrêté
Accusé de violence envers une femme: Matthieu Béliveau libéré sous conditions
Quelques rappels de sécurité pour éviter les accidents sur les plans d'eau
Rattrapage
Bateau, ski nautique, motomarine, etc.
Quelques rappels de sécurité pour éviter les accidents sur les plans d'eau
Grève potentielle de WestJet et Sunwing: quels impacts pour les clients?
Rattrapage
Possiblement à partir du 2 août prochain
Grève potentielle de WestJet et Sunwing: quels impacts pour les clients?
«Je pense que Trump est sorti de là encore plus fâché parce que c'était un flop»
Rattrapage
Dîner des correspondants
«Je pense que Trump est sorti de là encore plus fâché parce que c'était un flop»
«On est loin des gros hits mais c'est très bon» -Marjorie Vallée
Rattrapage
Little Miss Twain, 7e album de Shania Twain
«On est loin des gros hits mais c'est très bon» -Marjorie Vallée
LeBron James poursuivra sa carrière chez les 76ers de Philadelphie
Rattrapage
Actualité sportive
LeBron James poursuivra sa carrière chez les 76ers de Philadelphie
Quelles sont les règles liées à l'équitation en milieu routier?
Rattrapage
Chronique du ministère des Transports
Quelles sont les règles liées à l'équitation en milieu routier?
Le président coiffé d'une casquette «Trump 2028» au dîner des correspondants
Rattrapage
Revue de presse
Le président coiffé d'une casquette «Trump 2028» au dîner des correspondants