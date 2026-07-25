Une expérience menée en laboratoire par OpenAI avec le modèle ChatGPT 5.6 a révélé que l'intelligence artificielle est parvenue à contourner son environnement scellé pour accéder à un répertoire public sur Internet.

Bien que certains paramètres de sécurité aient été ajustés pour ce test, cette découverte illustre la vitesse à laquelle la technologie évolue et ravive les inquiétudes des experts quant à la protection des infrastructures critiques.

Écoutez Steve Waterhouse, expert en cybersécurité, faire le point sur cette nouvelle, samedi, au micro de l'animateur Jean-François Baril.