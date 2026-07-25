ChatGPT 5.6 capable de contourner des protections

Une expérience menée en laboratoire par OpenAI avec le modèle ChatGPT 5.6 a révélé que l'intelligence artificielle est parvenue à contourner son environnement scellé pour accéder à un répertoire public sur Internet.
Bien que certains paramètres de sécurité aient été ajustés pour ce test, cette découverte illustre la vitesse à laquelle la technologie évolue et ravive les inquiétudes des experts quant à la protection des infrastructures critiques.
Écoutez Steve Waterhouse, expert en cybersécurité, faire le point sur cette nouvelle, samedi, au micro de l'animateur Jean-François Baril.
«Il faut commencer à appuyer fort sur les mesures de protection et les mesures de prévention pour ne pas que ça dérape. Yoshua Bengio, lui-même, l'a avoué en premier: ça va vraiment trop vite. C'est pour ça qu’il faut apprendre plus vite. Mais là, la machine est vraiment en train de nous dépasser.»