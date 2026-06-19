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Sortie au restaurant

20% de pourboire imposé pour les groupes: «J’ai trouvé ça spécial»

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Entendu dans

La commission

le 19 juin 2026 12:23

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
20% de pourboire imposé pour les groupes: «J’ai trouvé ça spécial»
Un pourboire obligatoire de 20 % imposé pour un groupe de huit au restaurant? / sarymsakov.com/Adobe Stock

Alors que Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez s'apprêtent à prendre quelques semaines de vacances, ils racontent leur expérience dans un restaurant de Montréal dans lequel ils sont allés souper avec leur équipe.

Ils ont découvert que l'endroit imposait à ses clients de donner un pourboire d’au moins 20% à tous les groupes.

Écoutez Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez débattre à ce sujet, vendredi, à l’émission La commission.

Autres sujets abordés

  • L’augmentation des coûts d’entreposage de la SAQ;
  • Christine Fréchette pourrait se présenter à Trois-Rivières en octobre.

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