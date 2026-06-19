Sortie au restaurant

Alors que Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez s'apprêtent à prendre quelques semaines de vacances, ils racontent leur expérience dans un restaurant de Montréal dans lequel ils sont allés souper avec leur équipe.
Ils ont découvert que l'endroit imposait à ses clients de donner un pourboire d’au moins 20% à tous les groupes.
Écoutez Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez débattre à ce sujet, vendredi, à l’émission La commission.
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