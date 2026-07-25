Bateau, ski nautique, motomarine, etc.

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Quelques rappels de sécurité pour éviter les accidents sur les plans d'eau

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Entendu dans

Signé l'été

le 25 juillet 2026 09:02

Avec

Jean-François Baril
Jean-François Baril
Quelques rappels de sécurité pour éviter les accidents sur les plans d'eau
Alors que les vacances estivales incitent de nombreux Québécois à se promener sur les plans d'eau avec leur embarcation, les comportements sécuritaires sont de mise pour prévenir les accidents. / Grady Reese/peopleimages.com / Adobe Stock

Alors que les vacances estivales incitent de nombreux Québécois à se promener sur les plans d'eau avec leur embarcation, les comportements sécuritaires sont de mise pour prévenir les accidents.

Déjà 43 noyades ont notamment été recensées par la Société de sauvetage en date du 24 juillet.

Écoutez Roch Anctil, agent de sécurité nautique à Transports Canada, faire quelques rappels importants, samedi, au micro de l'animateur Jean-François Baril.

«Quand on est sur l'eau, on a du plaisir, on est avec des amis, on est avec les enfants, tout est propice à la fête et à avoir du fun. Mais il y a toujours un risque inhérent à la pratique d'une activité nautique. Par contre, il y a des moyens de minimiser les risques. La première chose sur laquelle on met vraiment l'accent depuis quelques années, c'est le port de la veste de flottaison.»

Roch Anctil

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