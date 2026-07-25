Bateau, ski nautique, motomarine, etc.

Alors que les vacances estivales incitent de nombreux Québécois à se promener sur les plans d'eau avec leur embarcation, les comportements sécuritaires sont de mise pour prévenir les accidents.

Déjà 43 noyades ont notamment été recensées par la Société de sauvetage en date du 24 juillet.

Écoutez Roch Anctil, agent de sécurité nautique à Transports Canada, faire quelques rappels importants, samedi, au micro de l'animateur Jean-François Baril.