Possiblement à partir du 2 août prochain

Les agents de bord de WestJet et de Sunwing pourraient déclencher une grève dès le 2 août prochain, ce qui plonge dans l'incertitude de nombreux vacanciers.

Quels sont les effets de cette grève potentielle pour les voyageurs? Et surtout, quelles sont les protections dont ils pourraient bénéficier en cas d'annulation de vol?

Écoutez Moscow Côté, président du regroupement d’agences de voyages du Québec, faire le point au micro de l'animateur Jean-François Baril.

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