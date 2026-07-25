Chronique du ministère des Transports

Avec la période estivale, les déplacements en milieu rural augmentent les chances de croiser des cavaliers sur les chemins publics.

Bien que le sujet soit méconnu, le Code de la sécurité routière encadre rigoureusement la pratique de l'équitation afin d'assurer une cohabitation sécuritaire entre automobilistes et chevaux.

Écoutez Louis-André Bertrand, du ministère des Transports et de la Mobilité durable, faire le point samedi, à l'émission Signé l'été.

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