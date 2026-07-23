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Fonction publique

«On a moins de bras»: l’absentéisme s’explique par la surcharge, selon le SFPQ

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Entendu dans

Cantin le matin

le 23 juillet 2026 08:07

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
«On a moins de bras»: l’absentéisme s’explique par la surcharge, selon le SFPQ
Alors que les absences du travail ont bondi de 18% dans les ministères et organismes du gouvernement du Québec, la gestion du personnel suscite de vives discussions. / MT-R / Adobe Stock

Alors que les absences du travail ont bondi de 18% dans les ministères et organismes du gouvernement du Québec, la gestion du personnel suscite de vives discussions. 

Frédérick Dagenais, président régional du Syndicat de la fonction publique et parapublic du Québec (SFPQ), attribue cette hausse aux compressions budgétaires et à la réduction des effectifs survenues ces dernières années. 

Il souligne que l'éclatement des équipes et les incohérences de la gestion du télétravail exacerbent la surcharge mentale et opérationnelle.

Selon lui, la lourdeur des tâches administratives éloigne les employés de leur mission première: servir directement les citoyens.

Écoutez le président régional du Syndicat de la fonction publique et parapublic du Québec, jeudi matin au micro de Philippe Cantin. 

«Il y avait déjà une surcharge de travail avant, mais là on a juste exagéré le problème.»

Frédérick Dagenais

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