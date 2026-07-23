Alors que les absences du travail ont bondi de 18% dans les ministères et organismes du gouvernement du Québec, la gestion du personnel suscite de vives discussions.

Frédérick Dagenais, président régional du Syndicat de la fonction publique et parapublic du Québec (SFPQ), attribue cette hausse aux compressions budgétaires et à la réduction des effectifs survenues ces dernières années.

Il souligne que l'éclatement des équipes et les incohérences de la gestion du télétravail exacerbent la surcharge mentale et opérationnelle.

Selon lui, la lourdeur des tâches administratives éloigne les employés de leur mission première: servir directement les citoyens.

Écoutez le président régional du Syndicat de la fonction publique et parapublic du Québec, jeudi matin au micro de Philippe Cantin.