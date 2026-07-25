Donald Trump s'est adressé aux journalistes vendredi, à l'occasion de la reprise du souper des correspondants de la Maison-Blanche, puisque le premier évènement avait été interrompu le 25 avril dernier par une tentative d'assassinat visant le président américain.

Donald Trump a prononcé un discours de plus d'une heure, coiffé d'une casquette arborant « Trump 2028 », laissant ainsi planer l'idée d'un troisième mandat pourtant interdit par la Constitution américaine.

Écoutez la journaliste Lucie Besse Razac brosser le portrait de cet évènement, samedi, lors de sa revue de presse au micro de l'animateur Jean-François Baril.