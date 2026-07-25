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Little Miss Twain, 7e album de Shania Twain

«On est loin des gros hits mais c'est très bon» -Marjorie Vallée

par 98.5

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Entendu dans

Signé l'été

le 25 juillet 2026 08:10

Avec

Marjorie Vallée
Marjorie Vallée
Jean-François Baril
Jean-François Baril
«On est loin des gros hits mais c'est très bon» -Marjorie Vallée
La chanteuse Shania Twain fait un retour remarqué avec la sortie de son septième album studio, Little Miss Twain, inspiré par son enfance à Timmins, en Ontario, et par sa relation avec sa mère. / Republic Records via AP / AP Third Party

La chanteuse Shania Twain fait un retour remarqué avec la sortie de son septième album studio, Little Miss Twain, inspiré par son enfance à Timmins, en Ontario, et par sa relation avec sa mère. 

Écoutez la chroniqueuse Marjorie Vallée présenter sa critique de ce nouvel album, samedi, au micro de l'animateur Jean-François Baril.

«Il y a vraiment un engouement, une renaissance, autour de Shania Twain. Et ce nouvel album était très attendu. On est loin des gros hits, c'est plus introspectif, plus personnel, plus émotif, mais c'est très bon.»

Marjorie Vallée

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