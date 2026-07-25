Little Miss Twain, 7e album de Shania Twain

La chanteuse Shania Twain fait un retour remarqué avec la sortie de son septième album studio, Little Miss Twain, inspiré par son enfance à Timmins, en Ontario, et par sa relation avec sa mère.
Écoutez la chroniqueuse Marjorie Vallée présenter sa critique de ce nouvel album, samedi, au micro de l'animateur Jean-François Baril.
«Il y a vraiment un engouement, une renaissance, autour de Shania Twain. Et ce nouvel album était très attendu. On est loin des gros hits, c'est plus introspectif, plus personnel, plus émotif, mais c'est très bon.»