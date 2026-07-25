Little Miss Twain, 7e album de Shania Twain

La chanteuse Shania Twain fait un retour remarqué avec la sortie de son septième album studio, Little Miss Twain, inspiré par son enfance à Timmins, en Ontario, et par sa relation avec sa mère.

Écoutez la chroniqueuse Marjorie Vallée présenter sa critique de ce nouvel album, samedi, au micro de l'animateur Jean-François Baril.