Un Mondial à 64 équipes en 2030?

Le journaliste de La Presse spécialisé en cinéma, Marc Cassivi, est aussi un grand amateur de soccer. Il a d'ailleurs sorti un livre sur le sujet qui vient d'être mis à jour, Histoire de Coupes du monde, de Maradona à Messi.
Écoutez Marc Cassivi parler de son livre et de foot avec Éric Hoziel, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Marc Cassivi parle de sa passion du soccer depuis 1982, avec la présentation de la Coupe du monde qui a couronné l'Italie de Paolo Rossi;
- Il évoque l'impact de joueurs comme Diego Maradona, Lionel Messi, et Éric Cantona, sa première idole avec Manchester United;
- On discute de l’américanisation de la Coupe du monde (pauses publicitaires, influence nord-américaine);
- L'évolution du soccer au Québec, notamment grâce au CF Montréal, et la croissance des inscriptions au soccer en raison de l’importance des clubs professionnels locaux;
- Les enjeux liés à l’expansion du tournoi à 48 équipes, la commercialisation accrue et l’avenir du football mondial.