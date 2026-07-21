Un Mondial à 64 équipes en 2030?

Le journaliste de La Presse spécialisé en cinéma, Marc Cassivi, est aussi un grand amateur de soccer. Il a d'ailleurs sorti un livre sur le sujet qui vient d'être mis à jour, Histoire de Coupes du monde, de Maradona à Messi.

Écoutez Marc Cassivi parler de son livre et de foot avec Éric Hoziel, aux Amateurs de sports.

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