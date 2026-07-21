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Un Mondial à 64 équipes en 2030?

«Je pense que ça va assez gueuler pour qu'il n'y ait pas 64 équipes» -Cassivi

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 21 juillet 2026 19:48

Avec

Éric Hoziel
Éric Hoziel
«Je pense que ça va assez gueuler pour qu'il n'y ait pas 64 équipes» -Cassivi
Le match Argentine-Espagne à la Coupe du monde / AP/Julio Cortez

Le journaliste de La Presse spécialisé en cinéma, Marc Cassivi, est aussi un grand amateur de soccer. Il a d'ailleurs sorti un livre sur le sujet qui vient d'être mis à jour, Histoire de Coupes du monde, de Maradona à Messi.

Écoutez Marc Cassivi parler de son livre et de foot avec Éric Hoziel, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • Marc Cassivi parle de sa passion du soccer depuis 1982, avec la présentation de la Coupe du monde qui a couronné l'Italie de Paolo Rossi;
  • Il évoque l'impact de joueurs comme Diego Maradona, Lionel Messi, et Éric Cantona, sa première idole avec Manchester United;
  • On discute de l’américanisation de la Coupe du monde (pauses publicitaires, influence nord-américaine);
  • L'évolution du soccer au Québec, notamment grâce au CF Montréal, et la croissance des inscriptions au soccer en raison de l’importance des clubs professionnels locaux;
  • Les enjeux liés à l’expansion du tournoi à 48 équipes, la commercialisation accrue et l’avenir du football mondial.

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