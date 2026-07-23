Arts et spectacle

Le légendaire pianiste de jazz montréalais Oliver Jones est décédé à l'âge de 91 ans, laissant derrière lui un héritage musical colossal.

Initié au piano dès son plus jeune âge et ayant donné son premier spectacle à seulement 5 ans, Oliver Jones aura marqué des générations de mélomanes par son talent immense, sa gentillesse et sa noblesse de cœur.

Proche de la famille Peterson — il a d'ailleurs appris le piano avec la sœur d'Oscar Peterson —, il aura été l'un des plus grands ambassadeurs de la scène musicale québécoise et canadienne.

Écoutez Philippe Cantin faire le portrait de ce grand artiste d'ici, jeudi, dans son tour d'horizon de l'actualité.

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