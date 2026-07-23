Oliver Jones (1934-2026)

L'immense pianiste montréalais Oliver Jones et pionnier du jazz canadien est décédé, mercredi, à l'âge de 91 ans.
Écoutez Normard Brathwaite rendre hommage au musicien qu'il a connu par l'entremise de son père, en compagnie de Stéphane Leclair.
Les sujets discutés
- Une rencontre née d'une amitié d'Oliver Jones avec le père de Normand;
- Normand Brathwaite évoque l’importance des clubs de jazz comme le Rock Heads Paradise et le Rising Sun;
- On compare l'approche pianistique entre Oliver Jones et Oscar Peterson.
- Brathwaite souligne la gentillesse et l'impact d'Oliver Jones sur la scène musicale québécoise;
- Brathwaite recommande les albums de Noël d’Oliver Jones et mentionne ses collaborations avec Ginette Reno, Ranee lee, Kim Richardson, et Gregory Charles.