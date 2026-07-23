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Oliver Jones (1934-2026)

«C'était un des grands pianistes au monde» -Normand Brathwaite

par 98.5

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12:06

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 23 juillet 2026 17:55

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
Stéphane Leclair
Stéphane Leclair
«C'était un des grands pianistes au monde» -Normand Brathwaite
Oliver Jones. / PC/Frank Gunn

L'immense pianiste montréalais Oliver Jones et pionnier du jazz canadien est décédé, mercredi, à l'âge de 91 ans.

Écoutez Normard Brathwaite rendre hommage au musicien qu'il a connu par l'entremise de son père, en compagnie de Stéphane Leclair.

Les sujets discutés

  • Une rencontre née d'une amitié d'Oliver Jones avec le père de Normand;
  • Normand Brathwaite évoque l’importance des clubs de jazz comme le Rock Heads Paradise et le Rising Sun;
  • On compare l'approche pianistique entre Oliver Jones et Oscar Peterson.
  • Brathwaite souligne la gentillesse et l'impact d'Oliver Jones sur la scène musicale québécoise;
  • Brathwaite recommande les albums de Noël d’Oliver Jones et mentionne ses collaborations avec Ginette Reno, Ranee lee, Kim Richardson, et Gregory Charles.

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