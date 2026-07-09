Absent à Montréal

L’Omnium de tennis Banque Nationale, qui se tiendra du 1er au 13 août, sera présenté avec un format élargi à 96 joueurs sur 12 jours, similaire à Miami et à Indian Wells.
Écoutez le spécialiste de tennis et de marketing sportif Hugues Léger au micro d'Éric Hoziel.
Les sujets discutés
- Pas moins de 71 des 72 meilleurs joueurs mondiaux sont sur la liste en vue du tournoi à Montréal;
- L'Espagnol Carlos Alcaraz, blessé, sera absent. Doit-on s'inquiéter de ses blessures récurrentes?
- Félix Auger-Aliassime, très attendu après Wimbledon, sera troisième favori
- L’événement vise un record de 300 000 spectateurs, nécessitant d’importantes adaptations logistiques et d’infrastructures.