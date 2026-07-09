Absent à Montréal

L’Omnium de tennis Banque Nationale, qui se tiendra du 1er au 13 août, sera présenté avec un format élargi à 96 joueurs sur 12 jours, similaire à Miami et à Indian Wells.

Écoutez le spécialiste de tennis et de marketing sportif Hugues Léger au micro d'Éric Hoziel.

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