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Absent à Montréal

Doit-on s'inquiéter des blessures d'Alcaraz?

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 9 juillet 2026 20:55

Avec

Éric Hoziel
Éric Hoziel
Doit-on s'inquiéter des blessures d'Alcaraz?
Carlos Alcaraz / AP/Mark J. Terrill

L’Omnium de tennis Banque Nationale, qui se tiendra du 1er au 13 août, sera présenté avec un format élargi à 96 joueurs sur 12 jours, similaire à Miami et à Indian Wells.

Écoutez le spécialiste de tennis et de marketing sportif Hugues Léger au micro d'Éric Hoziel.

Les sujets discutés

  • Pas moins de 71 des 72 meilleurs joueurs mondiaux sont sur la liste en vue du tournoi à Montréal;
  • L'Espagnol Carlos Alcaraz, blessé, sera absent. Doit-on s'inquiéter de ses blessures récurrentes?
  • Félix Auger-Aliassime, très attendu après Wimbledon, sera troisième favori
  • L’événement vise un record de 300 000 spectateurs, nécessitant d’importantes adaptations logistiques et d’infrastructures.

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