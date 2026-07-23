Décès du pianiste montréalais

À la suite du décès du grand pianiste de jazz Oliver Jones, plusieurs personnalités ont tenu à lui rendre hommage pour ce qu’il a apporté au monde de la musique québécoise.

André Ménard, le cofondateur du Festival international de jazz de Montréal, se souvient de sa contribution à la scène montréalaise.

En donnant plusieurs concerts dans la métropole, notamment avec Ginette Reno et Oscar Peterson, il a grandement contribué au rayonnement de ce rendez-vous désormais incontournable à l’échelle internationale.

Écoutez le chroniqueur culturel Stéphane Leclair revenir sur les hommages recueillis après la mort d’Oliver Jones, jeudi, au micro de Catherine Brisson.