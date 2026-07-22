Survivre à l'ère des plateformes numériques

Le chanteur et membre fondateur de Vulgaires Machins, Guillaume Beauregard, dresse un portrait lucide de la scène punk et de l'industrie musicale québécoise.

S'il constate que le public répond toujours présent en salle pour les groupes établis, il déplore un creux de vague et l'absence actuelle de nouveaux groupes phares.

Alors que le streaming bouleverse le modèle économique des artistes, Guillaume Beauregard déplore la difficulté de vivre de son art et appelle les créateurs de tous les horizons à se rassembler pour inspirer et faire entendre leur voix.

Écoutez le témoignage de Guillaume Beauregard, chanteur des Vulgaires Machins, mercredi matin au micro de Philippe Cantin.