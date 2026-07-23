Partis politiques

L'analyste de politiques publiques Patrick Déry dénonce les règles actuelles du financement électoral au Québec, estimant qu'elles créent un déséquilibre majeur en faveur du parti au pouvoir.

Comme l'allocation publique annuelle est calculée à partir des résultats de l'élection de 2022, la Coalition avenir Québec (CAQ) accumule des millions de dollars supplémentaires chaque année, bien que ses appuis dans les sondages aient considérablement chuté depuis deux ans et demi.

Écoutez Patrick Déry faire le point, jeudi matin, à l'émission de Philippe Cantin.