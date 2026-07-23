Revue de l'actualité sportive

Écoutez Maxime Sarrasin survoler l'actualité sportive en compagnie de l'animateur Louis-Philippe Guy, à l'émission Bonsoir les sportifs.
Les sujets discutés
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- Patrick Kane signe pour deux ans et 16 millions $ à Chicago;
- L'agent de Mitch Marner a commenté le traitement de son client lors de ses années passées à Toronto;
- Novak Djokovic pourrait rater l'Omnium Banque Nationale... encore une fois;
- Formule 1: Fernando Alonso n'a pas de plaisir...