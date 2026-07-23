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Revue de l'actualité sportive

Patrick Kane revient au bercail avec les Blackhawks

par 98.5 Sports

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13:48

Entendu dans

Bonsoir les sportifs

le 23 juillet 2026 21:36

Avec

Maxime Sarrasin
Maxime Sarrasin
Louis-Philippe Guy
Louis-Philippe Guy
Patrick Kane revient au bercail avec les Blackhawks
Maxime Sarrasin / Cogeco Média

Écoutez Maxime Sarrasin survoler l'actualité sportive en compagnie de l'animateur Louis-Philippe Guy, à l'émission Bonsoir les sportifs.

Les sujets discutés

  • Les Roses de Montréal sont vaincues 2-0 à domicile par l'AFC Toronto;
  • La Victoire de Montréal annonce la mise sous contrat de l’attaquante Michelle Karvinen;
  • L'entraîneur du CF Montréal et ses hommes se remettent du revers contre le Nashville SC et ils se préparent à affronter l'inter Miami;
  • Patrick Kane signe pour deux ans et 16 millions $ à Chicago;
  • L'agent de Mitch Marner a commenté le traitement de son client lors de ses années passées à Toronto;
  • Novak Djokovic pourrait rater l'Omnium Banque Nationale... encore une fois;
  • Formule 1: Fernando Alonso n'a pas de plaisir...

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