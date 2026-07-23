Discipline qui monte en popularité

Le volleyball de plage connaît une popularité sans précédent au Québec et à travers le pays.

À l'approche du Montreal Beach Pro Tour, présenté du 19 au 23 août au parc Jean-Drapeau, l'ex-olympienne et directrice principale du Comité olympique canadien, Marie-Andrée Lessard, met en lumière cet enthousiasme grandissant pour la discipline, tout en rappelant les défis logistiques qui persistent.

Écoutez son intervention, jeudi, au micro des animateurs Jean-Sébastien Hammal et Valérie Beaudoin.