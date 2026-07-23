Discipline qui monte en popularité

Le volleyball de plage connaît une popularité sans précédent au Québec et à travers le pays.
À l'approche du Montreal Beach Pro Tour, présenté du 19 au 23 août au parc Jean-Drapeau, l'ex-olympienne et directrice principale du Comité olympique canadien, Marie-Andrée Lessard, met en lumière cet enthousiasme grandissant pour la discipline, tout en rappelant les défis logistiques qui persistent.
Écoutez son intervention, jeudi, au micro des animateurs Jean-Sébastien Hammal et Valérie Beaudoin.
«Les chiffres de participation explosent. Malheureusement, parfois, on manque de plateaux, on manque d'entraîneurs. Donc, ça limite un peu la croissance. Mais l'engouement est là et on est vraiment dans une belle période pour le sport.»
Autres sujets abordés
- Son rêve olympique;
- Le volleyball de plage et le climat du Québec.