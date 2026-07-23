La greffe capillaire, une pratique assez répandue dans le monde, semble connaître une montée en popularité, particulièrement auprès des hommes au Québec.

La méthode moderne FUE (Follicular Unit Extraction) permet de prélever et de réimplanter des unités folliculaires avec une précision millimétrique, offrant un résultat très naturel et personnalisé selon le degré d’alopécie. Au Canada, une intervention coûte en moyenne 15 000 $.

Écoutez la Dre Véronique G. Dorval, propriétaire de DHD Médi SPA, Médecine esthétique et restauration capillaire et experte en greffe capillaire, faire le point sur la restauration capillaire à l'émission Le midi.