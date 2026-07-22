Une 17e édition éclatée et rassembleuse

Le Festif! de Baie-Saint-Paul est de retour pour sa 17e édition du 23 au 26 juillet.

Cet événement culturel propose une programmation imposante de 120 artistes et près de 135 spectacles répartis sur 38 scènes à travers la municipalité.

Le directeur général et artistique du festival, Clément Turgeon-Thériault, souligne que la force du Festif! réside dans son caractère imprévisible et ses lieux de diffusion insolites. Les performances s'emparent aussi bien d'une caserne de pompiers que d'un pit de sable, de balcons ou de cours arrière, créant une rencontre intergénérationnelle unique au cœur de Charlevoix.

Écoutez Clément Turgeon-Thériault, directeur général et artistique de Festif de Baie-Saint-Paul à ce sujet, mercredi, lors de l'émission Le midi.