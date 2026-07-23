 Aller au contenu
Nouvelles législations

Protéger les jeunes des réseaux sociaux: une inquiétude planétaire?

par 98.5

0:00
10:44

Entendu dans

Le midi

le 23 juillet 2026 14:49

Avec

Jean-Sébastien Hammal
Jean-Sébastien Hammal
Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin
Protéger les jeunes des réseaux sociaux: une inquiétude planétaire?
Les inquiétudes liées à l’utilisation des réseaux sociaux par les plus jeunes semblent universelles, alors que plusieurs pays décident d'imposer des règles d’accès pour tenter de les empêcher d’utiliser ces plateformes. / prima91 / Adobe Stock

Les inquiétudes liées à l’utilisation des réseaux sociaux par les plus jeunes semblent universelles, alors que plusieurs pays décident d'imposer des règles d’accès pour tenter de les empêcher d’utiliser ces plateformes.

Après l’Australie, les députés français ont voté pour limiter l’accès aux médias sociaux aux jeunes de moins de 15 ans.

Le gouvernement fédéral a entamé un processus similaire en déposant le projet de loi C-34 au mois de juin.

Malgré tout, il existe des façons très simples de contourner ces nouveaux règlements.

Écoutez la journaliste et chroniqueuse Marie-Claude Lortie faire le point sur le sujet, jeudi, au micro de Jean-Sébastien Hammal et Valérie Beaudoin.

Vous aimerez aussi

La culture de fraises hors sol gagne du terrain au Québec
Le Québec maintenant
La culture de fraises hors sol gagne du terrain au Québec
0:00
8:06
Des demandes sexuelles auprès d'un massothérapeute sur quatre
Le Québec maintenant
Des demandes sexuelles auprès d'un massothérapeute sur quatre
0:00
6:52
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le midi

Voir tout
Volleyball de plage: «On est vraiment dans une belle période pour le sport»
Rattrapage
Discipline qui monte en popularité
Volleyball de plage: «On est vraiment dans une belle période pour le sport»
«On n'invente pas de nouveaux cheveux, mais on est des illusionnistes»
Rattrapage
Greffe capillaire
«On n'invente pas de nouveaux cheveux, mais on est des illusionnistes»
Aide médicale à mourir: «Une discrimination en fonction d'un diagnostic»
Rattrapage
Une Torontoise demande une exception
Aide médicale à mourir: «Une discrimination en fonction d'un diagnostic»
«Christine Fréchette, elle n'est pas en mode "J'attaque les Américains"»
Rattrapage
Stratégies politiques au Québec
«Christine Fréchette, elle n'est pas en mode "J'attaque les Américains"»
Tarifs américains: des impacts concrets pour des entreprises d’ici
Rattrapage
Menace de taxe de 50%
Tarifs américains: des impacts concrets pour des entreprises d’ici
REM: «Lorsqu'il y a des pannes, la communication est défaillante»
Rattrapage
Transport collectif, fiabilité et information
REM: «Lorsqu'il y a des pannes, la communication est défaillante»
Le Festif! de Baie-Saint-Paul: «Un beau marathon musical pour tous les goûts»
Rattrapage
Une 17e édition éclatée et rassembleuse
Le Festif! de Baie-Saint-Paul: «Un beau marathon musical pour tous les goûts»
Top dix : les comportements les plus désagréables dans l'avion
Rattrapage
Chronique voyage
Top dix : les comportements les plus désagréables dans l'avion
Économie et insectes: «On va pouvoir monétiser ça partout à travers le monde»
Rattrapage
Comment contrer le gaspillage alimentaire
Économie et insectes: «On va pouvoir monétiser ça partout à travers le monde»
Longue distance: les voitures électriques sont-elles plus avantageuses?
Rattrapage
Prix et planification des déplacements
Longue distance: les voitures électriques sont-elles plus avantageuses?
Investir en immobilier en 2026: une fausse bonne idée?
Rattrapage
Hausse des coûts et risques d'exploitation accrus
Investir en immobilier en 2026: une fausse bonne idée?
«Ça fait 18 mois que Donald Trump est là et on panique encore chaque fois»
Rattrapage
Menaces tarifaires
«Ça fait 18 mois que Donald Trump est là et on panique encore chaque fois»
Québec couronnée «ville la plus active du Canada»: pourquoi y bouge-t-on plus?
Rattrapage
Infrastructures et mobilisation
Québec couronnée «ville la plus active du Canada»: pourquoi y bouge-t-on plus?
Menaces tarifaires: «Ça ne donne rien de tomber dans une escalade»
Rattrapage
Unité canadienne et crise commerciale
Menaces tarifaires: «Ça ne donne rien de tomber dans une escalade»