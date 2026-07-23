Nouvelles législations

Les inquiétudes liées à l’utilisation des réseaux sociaux par les plus jeunes semblent universelles, alors que plusieurs pays décident d'imposer des règles d’accès pour tenter de les empêcher d’utiliser ces plateformes.

Après l’Australie, les députés français ont voté pour limiter l’accès aux médias sociaux aux jeunes de moins de 15 ans.

Le gouvernement fédéral a entamé un processus similaire en déposant le projet de loi C-34 au mois de juin.

Malgré tout, il existe des façons très simples de contourner ces nouveaux règlements.

Écoutez la journaliste et chroniqueuse Marie-Claude Lortie faire le point sur le sujet, jeudi, au micro de Jean-Sébastien Hammal et Valérie Beaudoin.