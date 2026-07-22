Écoutez le journaliste Thomas Mercier survoler l'actualité sportive avec Jean-François Baril, mercredi soir, à Bonsoir les sportifs.
Les sujets abordés
- Pourrait-on revoir Patrick Kane revêtir l'uniforme des Blackhawks?;
- Le Rocket de Laval célébrera son 10e anniversaire le 22 novembre;
- Le Heat de Miami a publié par erreur un lien annonçant une conférence de presse pour le retour de LeBron James;
- Les Red Sox de Boston ont égalé un record de franchise vieux de 80 ans en signant une 15e victoire consécutive.