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La porte des Blackhawks est ouverte pour Patrick Kane

par 98.5

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Entendu dans

Bonsoir les sportifs

le 22 juillet 2026 22:46

Avec

Thomas Mercier
Thomas Mercier
Jean-François Baril
Jean-François Baril
La porte des Blackhawks est ouverte pour Patrick Kane
Thomas Mercier / Cogeco Média

Écoutez le journaliste Thomas Mercier survoler l'actualité sportive avec Jean-François Baril, mercredi soir, à Bonsoir les sportifs.

Les sujets abordés

  • Pourrait-on revoir Patrick Kane revêtir l'uniforme des Blackhawks?;
  • Le Rocket de Laval célébrera son 10e anniversaire le 22 novembre;
  • Le Heat de Miami a publié par erreur un lien annonçant une conférence de presse pour le retour de LeBron James;
  • Les Red Sox de Boston ont égalé un record de franchise vieux de 80 ans en signant une 15e victoire consécutive.

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