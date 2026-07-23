Menace de taxe de 50%

Les tarifs de 50% décrétés par Donald Trump, qui devraient toucher plusieurs produits canadiens, pourraient avoir de grandes conséquences pour les entreprises de chez nous.

C’est le cas de Glorious Custom, qui se spécialise dans la fabrication de vêtements personnalisés pour des vedettes, notamment des joueurs de la Ligue nationale de hockey.

Concrètement, si les nouvelles sanctions économiques entrent en vigueur, l’entreprise devra payer 750 dollars de taxes pour un vêtement valant 1 500 dollars.

Écoutez Jean-François Bédard, fondateur de Glorious Custom, analyser les conséquences de ces sanctions, jeudi, à l’émission Le midi.