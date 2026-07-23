Résultats d'un sondage

Au Québec, un grand nombre de massothérapeutes sont confrontés à de l'inconfort et à du harcèlement dans le cadre de leur travail.
Selon un sondage du Réseau des massothérapeutes professionnels du Québec, 26% des membres affirment avoir reçu des demandes d'ordre sexuel dans les douze derniers mois, et 15% déclarent ne pas s'être sentis en sécurité au moins une fois.
Écoutez Paule Vermot-Desroche, journaliste pour Le Nouvelliste, faire état de la situation, jeudi, au micro de l'animatrice Catherine Brisson.
La journaliste explique que c'est le témoignage d'une massothérapeute sur les réseaux sociaux qui lui a mis la puce à l'oreille.
«Elle a vécu plusieurs situations inconfortables. Ce n’est quand même pas banal. On parle de clients qui ont tenté de s'exhiber et de clients qui ont demandé à avoir des petits extras une fois que le traitement était sur le point de se terminer. Énormément de gens l'ont aussi contacté sur les réseaux sociaux pour savoir si elle pourrait faire un massage érotique.»
La journaliste explique ensuite comment ses recherches lui ont permis de constater que la situation de cette massothérapeute était loin de représenter un cas isolé.