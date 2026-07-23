Résultats d'un sondage

Au Québec, un grand nombre de massothérapeutes sont confrontés à de l'inconfort et à du harcèlement dans le cadre de leur travail.

Selon un sondage du Réseau des massothérapeutes professionnels du Québec, 26% des membres affirment avoir reçu des demandes d'ordre sexuel dans les douze derniers mois, et 15% déclarent ne pas s'être sentis en sécurité au moins une fois.

Écoutez Paule Vermot-Desroche, journaliste pour Le Nouvelliste, faire état de la situation, jeudi, au micro de l'animatrice Catherine Brisson.

La journaliste explique que c'est le témoignage d'une massothérapeute sur les réseaux sociaux qui lui a mis la puce à l'oreille.