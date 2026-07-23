 Aller au contenu
Résultats d'un sondage

Des demandes sexuelles auprès d'un massothérapeute sur quatre

par 98.5

0:00
6:52

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 23 juillet 2026 16:19

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
Des demandes sexuelles auprès d'un massothérapeute sur quatre
Au Québec, une importante proportion de massothérapeutes est confrontée à de l'inconfort et à du harcèlement dans le cadre de son travail. / Anna Jurkovska / Adobe Stock

Au Québec, un grand nombre de massothérapeutes sont confrontés à de l'inconfort et à du harcèlement dans le cadre de leur travail.

Selon un sondage du Réseau des massothérapeutes professionnels du Québec, 26% des membres affirment avoir reçu des demandes d'ordre sexuel dans les douze derniers mois, et 15% déclarent ne pas s'être sentis en sécurité au moins une fois.

Écoutez Paule Vermot-Desroche, journaliste pour Le Nouvelliste, faire état de la situation, jeudi, au micro de l'animatrice Catherine Brisson. 

La journaliste explique que c'est le témoignage d'une massothérapeute sur les réseaux sociaux qui lui a mis la puce à l'oreille. 

«Elle a vécu plusieurs situations inconfortables. Ce n’est quand même pas banal. On parle de clients qui ont tenté de s'exhiber et de clients qui ont demandé à avoir des petits extras une fois que le traitement était sur le point de se terminer. Énormément de gens l'ont aussi contacté sur les réseaux sociaux pour savoir si elle pourrait faire un massage érotique.»

Paule Vermot-Desroche

La journaliste explique ensuite comment ses recherches lui ont permis de constater que la situation de cette massothérapeute était loin de représenter un cas isolé.

Vous aimerez aussi

La culture de fraises hors sol gagne du terrain au Québec
Le Québec maintenant
La culture de fraises hors sol gagne du terrain au Québec
0:00
8:06
Aide médicale à mourir: «Une discrimination en fonction d'un diagnostic»
Le midi
Aide médicale à mourir: «Une discrimination en fonction d'un diagnostic»
0:00
13:45
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
La culture de fraises hors sol gagne du terrain au Québec
Rattrapage
Changements climatiques
La culture de fraises hors sol gagne du terrain au Québec
Marjo estime que les artisans québécois devraient être honorés plus souvent
Rattrapage
Elle se produit jeudi soir au Festif!
Marjo estime que les artisans québécois devraient être honorés plus souvent
Une hausse de 35 % du baril de pétrole en 30 jours
Rattrapage
Conséquence de la guerre avec l'Iran
Une hausse de 35 % du baril de pétrole en 30 jours
Défaite controversée du CF Montréal face à Nashville
Rattrapage
L’assistance vidéo ignorée
Défaite controversée du CF Montréal face à Nashville
La consommation d’alcool dans les parcs inquiète à Shawinigan
Rattrapage
Nouveau règlement municipal
La consommation d’alcool dans les parcs inquiète à Shawinigan
Les grands voiliers font un retour remarqué à Québec
Rattrapage
Septième édition du Rendez-vous naval
Les grands voiliers font un retour remarqué à Québec
Mark Carney mise sur la prudence, plutôt que sur une riposte tarifaire
Rattrapage
Face aux tarifs de Donald Trump
Mark Carney mise sur la prudence, plutôt que sur une riposte tarifaire
L’ombre d’Oliver Jones plane encore sur le Festival international de jazz
Rattrapage
Décès du pianiste montréalais
L’ombre d’Oliver Jones plane encore sur le Festival international de jazz
«On évite au client la tâche de se déplacer au centre de retour» -Martin Gagnier
Rattrapage
GoConsigne partout au Québec
«On évite au client la tâche de se déplacer au centre de retour» -Martin Gagnier
Un défi de 911 kilomètres de course pour une bonne cause
Rattrapage
25 ans après le 11 septembre
Un défi de 911 kilomètres de course pour une bonne cause
«Les téléphones pliables, c'est plus qu'une tendance»
Rattrapage
Samsung présente sa nouvelle gamme de téléphones
«Les téléphones pliables, c'est plus qu'une tendance»
Mario Jean est «Monsieur le Maire»
Rattrapage
Théâtre d'été
Mario Jean est «Monsieur le Maire»
«Force est de constater que monsieur Carney n'a pas dit tout à fait la vérité»
Rattrapage
L'entente sur l'ouverture du pont Gordie-Howe
«Force est de constater que monsieur Carney n'a pas dit tout à fait la vérité»
Michel Savard ne sera plus le candidat du PLQ dans Gouin
Rattrapage
Propos controversés
Michel Savard ne sera plus le candidat du PLQ dans Gouin