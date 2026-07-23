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Changements climatiques

La culture de fraises hors sol gagne du terrain au Québec

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Le Québec maintenant

le July 23, 2026 4:52 PM

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
La culture de fraises hors sol gagne du terrain au Québec
Face aux intempéries de plus en plus destructrices et à l'explosion des coûts de main-d'œuvre, les producteurs québécois se tournent vers la culture hors sol pour protéger leurs récoltes. / barmalini / Adobe Stock

Face aux intempéries de plus en plus destructrices et à l'explosion des coûts de main-d'œuvre, les producteurs québécois se tournent vers la culture hors sol pour protéger leurs récoltes.

Cette technique sous abri permet de doubler le rendement des fraises d'automne tout en évitant les pertes dévastatrices liées aux pluies diluviennes, selon Guy Pouliot, copropriétaire de la Ferme Onésime Pouliot, une entreprise familiale depuis sept générations.

Écoutez Guy Pouliot discuter de cette nouvelle méthode pour cultiver ce fruit très apprécié au Québec, jeudi, au micro de l'animatrice Catherine Brisson.

«On va s'adapter aux changements climatiques parce que les quantités de pluie qu'on reçoit dans un été sont à peu près les mêmes qu'avant, sauf que la distribution est très différente. On est une grande période sans rien. Puis, tout à coup, boum, on a une grosse douche destructrice.»

Guy Pouliot

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