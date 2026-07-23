Changements climatiques

Face aux intempéries de plus en plus destructrices et à l'explosion des coûts de main-d'œuvre, les producteurs québécois se tournent vers la culture hors sol pour protéger leurs récoltes.

Cette technique sous abri permet de doubler le rendement des fraises d'automne tout en évitant les pertes dévastatrices liées aux pluies diluviennes, selon Guy Pouliot, copropriétaire de la Ferme Onésime Pouliot, une entreprise familiale depuis sept générations.

Écoutez Guy Pouliot discuter de cette nouvelle méthode pour cultiver ce fruit très apprécié au Québec, jeudi, au micro de l'animatrice Catherine Brisson.