GoConsigne partout au Québec

Grâce à GoConsigne, la collecte de contenants consignés s'invite maintenant directement à votre porte.
Déjà fort de plus de 50 000 inscriptions, ce service gratuit vise à simplifier le processus pour les citoyens tout en leur redistribuant une partie des bénéfices.
Écoutez Martin Gagnier, PDG de GoConsigne, en discuter jeudi, au micro de l'animatrice Catherine Brisson.
«Les gens s'inscrivent gratuitement, et on leur offre un service de ramassage à domicile. Le modèle d'affaires, c'est qu'on garde 38% des crédits. Mais on évite au client la tâche de se déplacer au centre de retour et puis d'aller porter ses contenants. Ça fonctionne très bien.»
Autre sujet abordé
- Projet d'expansions de GoConsigne.