GoConsigne partout au Québec

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«On évite au client la tâche de se déplacer au centre de retour» -Martin Gagnier

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 23 juillet 2026 15:41

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
«On évite au client la tâche de se déplacer au centre de retour» -Martin Gagnier
Catherine Brisson / Cogeco Média

Grâce à GoConsigne, la collecte de contenants consignés s'invite maintenant directement à votre porte.

Déjà fort de plus de 50 000 inscriptions, ce service gratuit vise à simplifier le processus pour les citoyens tout en leur redistribuant une partie des bénéfices.

Écoutez Martin Gagnier, PDG de GoConsigne, en discuter jeudi, au micro de l'animatrice Catherine Brisson.

«Les gens s'inscrivent gratuitement, et on leur offre un service de ramassage à domicile. Le modèle d'affaires, c'est qu'on garde 38% des crédits. Mais on évite au client la tâche de se déplacer au centre de retour et puis d'aller porter ses contenants. Ça fonctionne très bien.»

Martin Gagnier

Autre sujet abordé

  • Projet d'expansions de GoConsigne.

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