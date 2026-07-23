GoConsigne partout au Québec

Grâce à GoConsigne, la collecte de contenants consignés s'invite maintenant directement à votre porte.

Déjà fort de plus de 50 000 inscriptions, ce service gratuit vise à simplifier le processus pour les citoyens tout en leur redistribuant une partie des bénéfices.

Écoutez Martin Gagnier, PDG de GoConsigne, en discuter jeudi, au micro de l'animatrice Catherine Brisson.