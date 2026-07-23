Favoriser le bonheur des résidents

Les résidents du CHSLD Heather ont vécu une expérience mémorable en participant à une sortie de planche à pagaie adaptée sur le lac Rawdon.

Cette initiative originale, imaginée par l'équipe de l'établissement en collaboration avec l'Association régionale des loisirs pour personnes handicapées de Lanaudière, a permis à des aînés à mobilité réduite de renouer avec le plein air et les activités nautiques en toute sécurité.

Écoutez le président et chef de la direction du Groupe Santé Arbec, Paul Arbec, expliquer le projet en question jeudi à Cantin le matin.