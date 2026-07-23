 Aller au contenu
Quand l'IA contourne les règles

«Les modèles d'IA apprennent de nous, et les humains trichent»

par 98.5

0:00
7:51

Entendu dans

Cantin le matin

le 23 juillet 2026 09:08

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Ravy Por
Ravy Por
«Les modèles d'IA apprennent de nous, et les humains trichent»
Ravy Por / Cogeco Média

Ravy Por revient sur un incident surprenant impliquant le nouveau modèle d'OpenAI.

Lors de tests de sécurité où ses garde-fous avaient été retirés, l'IA a préféré «tricher» en accédant à internet pour récupérer directement les réponses aux tests.

Elle aborde également la grogne citoyenne grandissante aux États-Unis et au Canada contre la multiplication des centres de données.

Les riverains dénoncent l'absence de consultations publiques, les nuisances sonores ainsi que les impacts environnementaux et énergétiques majeurs de ces infrastructures.

Écoutez Ravy Por, experte en intelligence artificielle et auteure, expliquer le tout jeudi matin au micro de Philippe Cantin. 

Vous aimerez aussi

Meta veut aider les parents... à aider leurs enfants
Le Québec maintenant
Meta veut aider les parents... à aider leurs enfants
0:00
6:18
Trafiquons-nous nos souvenirs?
Le Québec maintenant
Trafiquons-nous nos souvenirs?
0:00
8:57
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Cantin le matin

Voir tout
Comment expliquer le déclin de la rue Notre-Dame?
Rattrapage
Itinérance, nids-de-poule…
Comment expliquer le déclin de la rue Notre-Dame?
Le festival «Haïti en folie» célèbre ses 20 ans à Montréal
Rattrapage
La culture haïtienne en fête
Le festival «Haïti en folie» célèbre ses 20 ans à Montréal
Des aînés en CHSLD s'initient à la planche à pagaie adaptée à Rawdon
Rattrapage
Favoriser le bonheur des résidents
Des aînés en CHSLD s'initient à la planche à pagaie adaptée à Rawdon
Fausses couches: «Les femmes vivent ça dans le silence»
Rattrapage
Un manque de sensibilité dénoncé
Fausses couches: «Les femmes vivent ça dans le silence»
«Un ver démocratique dans la pomme du financement électoral»
Rattrapage
Partis politiques
«Un ver démocratique dans la pomme du financement électoral»
Décès d'Oliver Jones: un symbole d'espoir et de rassemblement
Rattrapage
Pour les communautés noires
Décès d'Oliver Jones: un symbole d'espoir et de rassemblement
Immobilier au Québec: la SCHL revoit ses prévisions à la baisse
Rattrapage
Accès à la propriété
Immobilier au Québec: la SCHL revoit ses prévisions à la baisse
Réunion des premiers ministres à Charlottetown: le bras de fer face aux tarifs
Rattrapage
La guerre commerciale au centre des discussions
Réunion des premiers ministres à Charlottetown: le bras de fer face aux tarifs
«On a moins de bras»: l’absentéisme s’explique par la surcharge, selon le SFPQ
Rattrapage
Fonction publique
«On a moins de bras»: l’absentéisme s’explique par la surcharge, selon le SFPQ
Le PQ critique la «position de faiblesse» de Christine Fréchette
Rattrapage
Churchill Falls
Le PQ critique la «position de faiblesse» de Christine Fréchette
Décès d'Oliver Jones: «Son swing va lui survivre» -Stanley Péan
Rattrapage
Départ d'un grand musicien
Décès d'Oliver Jones: «Son swing va lui survivre» -Stanley Péan
«C'est du vandalisme syndical complètement décomplexé»
Rattrapage
Relations de travail au Québec
«C'est du vandalisme syndical complètement décomplexé»
Pluie d'annonces de la CAQ: «avantage indu» ou «campagne à bas bruit»?
Rattrapage
Politique québécoise
Pluie d'annonces de la CAQ: «avantage indu» ou «campagne à bas bruit»?
Spécial «Amateurs de vélo» | L’énigme du jeudi 23 juillet
Rattrapage
Cantin le matin
Spécial «Amateurs de vélo» | L’énigme du jeudi 23 juillet