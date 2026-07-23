Ravy Por revient sur un incident surprenant impliquant le nouveau modèle d'OpenAI.

Lors de tests de sécurité où ses garde-fous avaient été retirés, l'IA a préféré «tricher» en accédant à internet pour récupérer directement les réponses aux tests.

Elle aborde également la grogne citoyenne grandissante aux États-Unis et au Canada contre la multiplication des centres de données.

Les riverains dénoncent l'absence de consultations publiques, les nuisances sonores ainsi que les impacts environnementaux et énergétiques majeurs de ces infrastructures.

Écoutez Ravy Por, experte en intelligence artificielle et auteure, expliquer le tout jeudi matin au micro de Philippe Cantin.