Politique québécoise

L'analyste politique Philippe Léger s'interroge sur la récente vague d'annonces gouvernementales de la Coalition avenir Québec (CAQ) et de la première ministre Christine Fréchette à l'approche des élections.

Au cours des dernières semaines, les ministres de la CAQ ont multiplié les annonces ciblées dans toutes les régions du Québec. Selon Philippe Léger, cette stratégie s'apparente à une «campagne à bas bruit» financée par les fonds publics, donnant au parti au pouvoir un avantage significatif avant le début officiel de la période électorale.

Écoutez le chroniqueur politique Philippe Léger analyser la stratégie de la CAQ, jeudi matin, à l'émission de Philippe Cantin.