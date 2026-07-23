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Churchill Falls

Le PQ critique la «position de faiblesse» de Christine Fréchette

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Entendu dans

Cantin le matin

le 23 juillet 2026 08:04

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Le PQ critique la «position de faiblesse» de Christine Fréchette
Pascal Paradis / Jacques Boissinot/ La Presse Canadienne

Le Parti québécois (PQ) conteste fermement la légitimité de la première ministre du Québec, Christine Fréchette, à conclure une nouvelle entente majeure sur la centrale hydroélectrique de Churchill Falls avec Terre-Neuve-et-Labrador à seulement quelques semaines des élections.

Le porte-parole du PQ en matière d'énergie et député de Jean-Talon, Pascal Paradis, soutient que le gouvernement de la CAQ a déjà fait des concessions très importantes en 2024 en s'éloignant de la position historique du Québec.

Alors que le contrat actuel de 1969 est valide jusqu'en 2041, M. Paradis estime qu'il n'y a aucune urgence à se précipiter.

Écoutez l'élu faire le point, jeudi matin, à l'émission de Philippe Cantin.

«Il y a des risques très importants que Christine Fréchette soit prête à sacrifier les intérêts supérieurs du Québec pour des raisons électoralistes, c'est-à-dire pour se présenter aux élections avec un contrat signé.»

Pascal Paradis

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