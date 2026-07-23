Le Parti québécois (PQ) conteste fermement la légitimité de la première ministre du Québec, Christine Fréchette, à conclure une nouvelle entente majeure sur la centrale hydroélectrique de Churchill Falls avec Terre-Neuve-et-Labrador à seulement quelques semaines des élections.

Le porte-parole du PQ en matière d'énergie et député de Jean-Talon, Pascal Paradis, soutient que le gouvernement de la CAQ a déjà fait des concessions très importantes en 2024 en s'éloignant de la position historique du Québec.

Alors que le contrat actuel de 1969 est valide jusqu'en 2041, M. Paradis estime qu'il n'y a aucune urgence à se précipiter.

Écoutez l'élu faire le point, jeudi matin, à l'émission de Philippe Cantin.