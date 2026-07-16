Une participation de 5% à Washington?

Le PDG d'OpenAI, Sam Altman, aurait récemment offert au gouvernement américain une participation de 5 % du capital de l’entreprise.

Cette part représente une valeur astronomique de 42 milliards de dollars américains, soit près de 60 milliards de dollars canadiens.

Écoutez la chroniqueuse en intelligence artificielle, Ravy Por, commenter la situation jeudi à l'émission matinale.

Sam Altman soutient que Washington devrait également détenir 5% des autres géants américains de l'IA, tels que Google, Meta et Anthropic, dans le but de créer un fonds souverain.

L'objectif sous-jacent serait de maintenir un certain contrôle gouvernemental sur les modèles d'intelligence artificielle de pointe.

En effet, il devient politiquement et légalement plus complexe pour l'administration de restreindre ou de suspendre les activités d'une entreprise dont elle est elle-même actionnaire.