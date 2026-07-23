La culture haïtienne en fête

De passage en studio à l'émission Cantin le matin, la fondatrice du festival Haïti en folie, Fabienne Colas, célèbre la 20ᵉ édition de cet événement emblématique.

Plus qu'une fête culturelle, le festival souligne 65 ans d'histoire d'amour entre le Québec et la communauté haïtienne.

Au programme: le traditionnel et participatif défilé Rara sur la rue Mont-Royal, une foire culinaire mettant en vedette le griot et le tasso, ainsi que de nombreux spectacles musicaux.

Une invitation lancée à tous les Montréalais pour connecter avec cette riche culture.

Écoutez Fabienne Colas, entrepreneure, actrice, réalisatrice et productrice, jeudi à Cantin le matin.