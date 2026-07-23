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La culture haïtienne en fête

Le festival «Haïti en folie» célèbre ses 20 ans à Montréal

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Entendu dans

Cantin le matin

le 23 juillet 2026 09:55

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Anaïs Guertin-Lacroix
Anaïs Guertin-Lacroix
Le festival «Haïti en folie» célèbre ses 20 ans à Montréal
Anaïs Guertin-Lacroix / Cogeco Média

De passage en studio à l'émission Cantin le matin, la fondatrice du festival Haïti en folie, Fabienne Colas, célèbre la 20ᵉ édition de cet événement emblématique.

Plus qu'une fête culturelle, le festival souligne 65 ans d'histoire d'amour entre le Québec et la communauté haïtienne. 

Au programme: le traditionnel et participatif défilé Rara sur la rue Mont-Royal, une foire culinaire mettant en vedette le griot et le tasso, ainsi que de nombreux spectacles musicaux.

Une invitation lancée à tous les Montréalais pour connecter avec cette riche culture.

Écoutez Fabienne Colas, entrepreneure, actrice, réalisatrice et productrice, jeudi à Cantin le matin

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