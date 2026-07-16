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Voitures connectées

Voitures chinoises: une espionne dans votre garage?

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Entendu dans

L'effet Lavallée

le 16 juillet 2026 10:10

Avec

Marie-Claude Lavallée
Marie-Claude Lavallée
Voitures chinoises: une espionne dans votre garage?
Les lois canadiennes sur la protection de la vie privée permettent aux constructeurs de revendre nos données routières et comportementales en toute impunité. / AP Photo / Ng Han Guan

L'arrivée du géant chinois Dongfeng au Québec avec des voitures électriques à moins de 35 000 $ suscite de l'inquiétude quant à la sécurité des données personnelles.

La Pologne, Israël ou encore Taïwan ont déjà banni ou restreint ces modèles pour des raisons de sécurité nationale.

Écoutez le spécialiste en cybersécurité, Steve Waterhouse, jeudi, au micro de Marie-Claude Lavallée.

Il explique que les lois canadiennes sur la protection de la vie privée permettent aux constructeurs de revendre nos données routières et comportementales en toute impunité.

«Les données aujourd'hui, c'est l'or du XXIᵉ siècle. C'est le pétrole du XXIᵉ siècle, parce que ça vaut de l'argent.»

Steve Waterhouse

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