Voitures connectées

L'arrivée du géant chinois Dongfeng au Québec avec des voitures électriques à moins de 35 000 $ suscite de l'inquiétude quant à la sécurité des données personnelles.

La Pologne, Israël ou encore Taïwan ont déjà banni ou restreint ces modèles pour des raisons de sécurité nationale.

Écoutez le spécialiste en cybersécurité, Steve Waterhouse, jeudi, au micro de Marie-Claude Lavallée.

Il explique que les lois canadiennes sur la protection de la vie privée permettent aux constructeurs de revendre nos données routières et comportementales en toute impunité.