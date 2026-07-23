Départ d'un grand musicien

Le Québec pleure le départ de l'immense pianiste de jazz Oliver Jones, décédé à l'âge de 91 ans, laissant derrière lui un héritage musical incontournable.

L'écrivain et spécialiste du genre Stanley Péan est revenu sur la carrière phénoménale de cet homme chaleureux et d'une grande humilité qui a fait vibrer les amateurs pendant plus de 70 ans.

Formé à la musique classique avant de se tourner vers l'improvisation du jazz, il est rapidement devenu une figure emblématique et un habitué du Festival international de jazz de Montréal.

Écoutez Stanley Péan, qui est animateur de l’émission Quand le Jazz est là sur ICI Musique, rendre hommage à Oliver Jones, jeudi matin, à l'émission de Philippe Cantin.